Conegliano-Calcit Kamnik oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021)si rituffa nell’avventurasfidando, 26 gennaio, alle ore 20.30 le slovene del. Una partita che, almeno sulla carta, non dovrebbe creare grossi problemi alla squadra capolista del Gruppo B, anche sulla scorta del nettissimo 3-0 con il quale le venete hanno dominato la sfida dello scorso 8 dicembre. Quello disarà il primo match disputato nella “bolla” di Nantes, con le Pantere pronte a staccare il pass per i quarti nel più breve tempo possibile. Il tecnico delle venete, come di consueto, si affiderà alle sue atlete migliori con Joanna Wolosz in cabina di regia, in corso d’opera potrebbe trovare spazio anche Alessia Gennari, che azionerà le bocche di fuoco: Paola Egonu, Miriam Sylla, Raphaela Folie, Kimberly Hill e ...