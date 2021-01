Concorso vice ispettori Polizia di Stato, bando per 1.000 diplomati: domande fino al 25 febbraio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 29 dicembre 2020 è Stato pubblicato il bando del Concorso vice ispettori Polizia di Stato per un totale di 1.000 posti a cui potranno accedere anche diplomati. La notizia era stata già diffusa dal sindacato Polizia Siulp Nazionale tramite un comunicato in cui veniva annunciata l’uscita imminente di selezioni interne ed esterne. Quindi oltre al Concorso per 1000 posti di vice ispettore, rivolto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel bando, sono in arrivo procedure assunzionali per soli interni. Parliamo di: 1000 posti per Sostituto Commissario; 2662 posti per vice Ispettore solo su ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 29 dicembre 2020 èpubblicato ildeldiper un totale di 1.000 posti a cui potranno accedere anche. La notizia era stata già diffusa dal sindacatoSiulp Nazionale tramite un comunicato in cui veniva annunciata l’uscita imminente di selezioni interne ed esterne. Quindi oltre alper 1000 posti diispettore, rivolto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel, sono in arrivo procedure assunzionali per soli interni. Parliamo di: 1000 posti per Sostituto Commissario; 2662 posti perIspettore solo su ...

