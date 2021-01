Concorso Magistratura 2020 per 310 posti: pubblicato il calendario della prova scritta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) pubblicato il calendario delle prove scritte del Concorso Ministero Giustizia per 310 posti di magistrato ordinario. Era del 27 Novembre l’avviso sul sito che precisava lo svolgimento a maggio 2021 con pubblicazione del relativo diario nella Gazzetta Ufficiale del 26 Gennaio 2021. E così è stato: le prove si svolgeranno dal 25 al 28 maggio 2021 alla Fiera di Roma e alla Fiera Milano Rho, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di distanziamento sociale sono state scelte queste due sedi. Il bando, che ha dato il via al Concorso Magistratura 2020, riporta indicazioni sulla partecipazione e sull’iter di selezione. Nei successivi paragrafi ci concentreremo sui requisiti richiesti, sulle prove e le relative materie. Concorso Magistratura ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ildelle prove scritte delMinistero Giustizia per 310di magistrato ordinario. Era del 27 Novembre l’avviso sul sito che precisava lo svolgimento a maggio 2021 con pubblicazione del relativo diario nella Gazzetta Ufficiale del 26 Gennaio 2021. E così è stato: le prove si svolgeranno dal 25 al 28 maggio 2021 alla Fiera di Roma e alla Fiera Milano Rho, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di distanziamento sociale sono state scelte queste due sedi. Il bando, che ha dato il via al, riporta indicazioni sulla partecipazione e sull’iter di selezione. Nei successivi paragrafi ci concentreremo sui requisiti richiesti, sulle prove e le relative materie....

