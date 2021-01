Concorsi Comune Bari 2021: in arrivo bandi per agenti di Polizia, istruttori amministrativi e funzionari contabili (Di martedì 26 gennaio 2021) Concorsi Comune di Bari in arrivo: attese le prime selezioni per assumere personale nel quantitativo individuato dal Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021–2023, adottato con deliberazione della giunta comunale n.597 del 2/12/2020, che conferma e integra con ulteriori posti la previsione pluriennale precedente. Sono pubblicate le determinazioni per: 35 istruttori di Polizia Locale, categoria C, con riserva di 17 per il personale interno (scarica atto ufficiale); 20 istruttori amministrativi finanziari, categoria C, con riserva di 10 posti per il personale interno (scarica atto ufficiale); 12 funzionari specialisti contabili, categoria D, con riserva di 6 posti per il personale ... Leggi su leggioggi (Di martedì 26 gennaio 2021)diin: attese le prime selezioni per assumere personale nel quantitativo individuato dal Piano dei fabbisogni di personale per il triennio–2023, adottato con deliberazione della giunta comunale n.597 del 2/12/2020, che conferma e integra con ulteriori posti la previsione pluriennale precedente. Sono pubblicate le determinazioni per: 35diLocale, categoria C, con riserva di 17 per il personale interno (scarica atto ufficiale); 20finanziari, categoria C, con riserva di 10 posti per il personale interno (scarica atto ufficiale); 12specialisti, categoria D, con riserva di 6 posti per il personale ...

Today_it : Concorsi: il Comune di Rimini assume 20 istruttori e funzionari tecnici - TOSADORIDANIELA : RT @Ticonsiglio: Comune di Rimini: concorsi per 20 diplomati e laureati | - Ticonsiglio : Comune di Rimini: concorsi per 20 diplomati e laureati | - Ticonsiglio : Comune di Scorrano: concorsi per diplomati e laureati | - PugliaeLavoro : ??Nuovi #concorsi al Comune di #Massafra, in provincia di #Taranto, per l'assunzione di 8 DIPLOMATI e LAUREATI. Scad… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi Comune Comune di Scorrano: concorsi per diplomati e laureati - TiConsiglio Ti Consiglio... un lavoro Serie D, Tiferno chiama Trestina: "Uniamo le forze"

La classifica del girone E di serie D dice Tiferno primo e il Trestina, l’altra squadra del comune di Città di Castello, secondo a ...

Sant'Alessio, Comune senza dirigenti e con pochi dipendenti: presto nuove assunzioni

Bisogna far fronte al più presto alla carenza di dirigenti nel municipio di Sant’Alessio Siculo. Dall’1 aprile andranno infatti in pensione due dipendenti di categoria D, il responsabile dell’Ufficio ...

La classifica del girone E di serie D dice Tiferno primo e il Trestina, l’altra squadra del comune di Città di Castello, secondo a ...Bisogna far fronte al più presto alla carenza di dirigenti nel municipio di Sant’Alessio Siculo. Dall’1 aprile andranno infatti in pensione due dipendenti di categoria D, il responsabile dell’Ufficio ...