Comunali | Catello Maresca candidato sindaco | domani discussione al plenum

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà ildel Consiglio Superiore della Magistratura chesi riunirà per discutere della candidatura del Pm anticamorraper la corsa alla poltrona più ambita di Palazzo San Giacomo. Dopo la prima commissione di oggi si evince che non c’è una norma che “precluda ai magistrati di candidarsi per competizioni di natura amministrativa all’interno del circondario o del distretto nel quale esercitino o abbiano esercitato le proprie funzioni”. Inoltre lo consente anche l’articolo 60 del decreto legislativo 267 del 2000. Pare così cheabbia vinto il primo round ma la battaglia per la sua candidatura resta ancora tutta aperta. Appuntamento aper il secondo confronto al Csm. L'articolo proviene da Anteprima24.it.