Clizia Incorvaia lancia “CliZia World”: una collezione che racchiude il suo mondo (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, nella edizione scorsa, la vita di CliZia Incorvaia ha avuto un grosso cambiamento. Innanzitutto l’estate d’amore con Paolo Ciavarro, incontrato proprio nella Casa, poi il successo di pubblico che le ha permesso di occuparsi della grande passione della sua vita: la moda. Il momento d’oro della influencer siciliana sta per includere una personale linea di abbigliamento. L’ex gieffina ha chiesto di parlarne proprio a noi di Lookdavip: “Scrivetelo, mi farebbe piacere!”. 40anni festeggiati come si deve, la storia d’amore che va a gonfie vele, un profilo Instagram zeppo di foto dei suoi look, che fanno il pieno di like. La vita di CliZia Incorvaia non potrebbe essere più densa. Adesso l’influencer sta per lanciare una sua ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, nella edizione scorsa, la vita diha avuto un grosso cambiamento. Innanzitutto l’estate d’amore con Paolo Ciavarro, incontrato proprio nella Casa, poi il successo di pubblico che le ha permesso di occuparsi della grande passione della sua vita: la moda. Il momento d’oro della influencer siciliana sta per includere una personale linea di abbigliamento. L’ex gieffina ha chiesto di parlarne proprio a noi di Lookdavip: “Scrivetelo, mi farebbe piacere!”. 40anni festeggiati come si deve, la storia d’amore che va a gonfie vele, un profilo Instagram zeppo di foto dei suoi look, che fanno il pieno di like. La vita dinon potrebbe essere più densa. Adesso l’influencer sta perre una sua ...

sogniciavarrini : RT @ChiccoseDOC: “GRANDE FRATELLO VIP 4”: TRASLOCO IN VIA DI RIFINITURA PER PAOLO CIAVARRO E LA FIDANZATA INFLUENCER, CLIZIA INCORVAIA.. AP… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: TRASLOCO IN VIA DI RIFINITURA PER PAOLO CIAVARRO E LA FIDANZATA INFLUENCER, CLIZIA INCORVA… - zazoomblog : Clizia Incorvaia serie di FOTO e di pose che ti mandano al manicomio - #Clizia #Incorvaia #serie #mandano - PasqualeMarro : Clizia Incorvaia: novità che vengono dal passato - ninetiesbish : comunque non abbiamo parlato abbastanza del fatto che nel film “Tutta colpa di Freud” c’è Clizia Incorvaia -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia Clizia Incorvaia su Instagram dà appuntamento ai fans e non sarà sola 361 Magazine Clizia Incorvaia convince Paolo Ciavarro a ballare: il video esilarante

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una delle coppie più discusse degli ultimi mesi, hanno pubblicato un nuovo video su Instagram che ha divertito gli utenti.

La sua passione è sempre stata la moda: adesso l'ex gieffina sta per realizzare il sogno di una linea di moda personale

"Paolo crede che il mio vero percorso sia da imprenditrice di moda..." ha raccontato Clizia Incorvaia a Lookdavip. L'ex gieffina ha pensato a una collezione ...

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una delle coppie più discusse degli ultimi mesi, hanno pubblicato un nuovo video su Instagram che ha divertito gli utenti."Paolo crede che il mio vero percorso sia da imprenditrice di moda..." ha raccontato Clizia Incorvaia a Lookdavip. L'ex gieffina ha pensato a una collezione ...