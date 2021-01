Clan dei Casalesi, arrestato latitante ad Acerra dopo 3 mesi di latitanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – arrestato ad Acerra Francesco Cirillo appartenente al Clan dei Casalesi. L’uomo era latitante da ormai alcuni mesi. La Corte di Cassazione infatti in tale data aveva reso definitiva la sua condanna di 30 anni. Polizia e Carabinieri hanno arrestato ad Acerra Francesco Cirillo, ritenuto affiliato al Clan dei Casalesi. Cirillo era latitante dallo scorso 19 novembre, quando dopo la pronuncia della Corte di Cassazione ha reso definitiva la sua condanna a 30 anni per l’omicidio dell’imprenditore Domenico Noviello, ucciso a Castel Volturno (Caserta) nel 2008. La cattura è avvenuta nel pomeriggio ad Acerra, impegnati gli agenti della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –adFrancesco Cirillo appartenente aldei. L’uomo erada ormai alcuni. La Corte di Cassazione infatti in tale data aveva reso definitiva la sua condanna di 30 anni. Polizia e Carabinieri hannoadFrancesco Cirillo, ritenuto affiliato aldei. Cirillo eradallo scorso 19 novembre, quandola pronuncia della Corte di Cassazione ha reso definitiva la sua condanna a 30 anni per l’omicidio dell’imprenditore Domenico Noviello, ucciso a Castel Volturno (Caserta) nel 2008. La cattura è avvenuta nel pomeriggio ad, impegnati gli agenti della ...

