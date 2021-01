Civitanova-Padova | data | orario | diretta tv e streaming Coppa Italia 2021 volley

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) La Cucine Lubesfida la Kioenenei quarti di finale dellamaschile: eccoe come vedere intv eil match. Gara secca da dentro o fuori: chi accederà alle semifinali? I Campioni del Mondo scendono sul campo di casa con i favori del pronostico ma dovranno prestare attenzione e non sottovalutare l’avversario. La compagine veneta non ha nulla da perdere e cercherà di mettere in difficoltà i cucinieri, detentori del trofeo in virtù della finale 2019 vinta contro Perugia. IL PROGRAMMA COMPLETO DEI QUARTI DI FINALE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE COME VEDERE LA PARTITA L’appuntamento è per le ore 17.00 di mercoledì 27 gennaio. La partita sarà ...