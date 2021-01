Cinquestelle | dem e Leu al lavoro sui numeri dei ' responsabili'

Leggi su agi

(Di martedì 26 gennaio 2021) AGI - Giuseppe Conte, dopo il Cdm in cui ha annunciato l'intenzione di dimettersi, ringraziando tutti i ministri per ilsin qui fatto, è salito al Colle per rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella "si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti". Le consultazioni avranno inizio domani pomeriggio. Conte si è quindi recato prima a palazzo Giustiniani dalla presidente Casellati e poi a Montecitorio, dove e' rimasto a colloquio con il presidente Fico per oltre un'ora. Pd, M5s e Leu si schierano al fianco del premier, ribadendo la necessità di allargare la maggioranza per garantire un governo stabile. E proprio per raggiungere l'obiettivo, soprattutto al Senato, è frenetico ildi chi si sta occupando del dossier ...