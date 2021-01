Cinque Stelle, Pd e Leu al lavoro per allargare la maggioranza. Conte resta imprescindibile. Dieci i responsabili pronti a sostenerlo al Senato (Di martedì 26 gennaio 2021) Cinque Stelle, Partito Democratico e Leu sono al lavoro per allargare la maggioranza garantendo numeri sicuri al Senato e, dunque, la nascita del Conte Ter derenzizzato, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte (leggi l’articolo) presentate oggi al presidente Mattarella. Le consultazioni al Quirinale inizieranno domani pomeriggio, ma la ricerca dei “responsabili” è in corso da giorni. Il nuovo gruppo, che entrerebbe ufficialmente nella maggioranza giallorossa, dovrebbe costituirsi sotto il simbolo del Maie (leggi l’articolo), che al suo attivo ha già 5 Senatori ai quali si aggiungerebbero anche i centristi democratici di Bruno Tabacci. Nuove forze che consentirebbero di ottenere i 161 Sì necessari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021), Partito Democratico e Leu sono alperlagarantendo numeri sicuri ale, dunque, la nascita delTer derenzizzato, dopo le dimissioni del premier Giuseppe(leggi l’articolo) presentate oggi al presidente Mattarella. Le consultazioni al Quirinale inizieranno domani pomeriggio, ma la ricerca dei “” è in corso da giorni. Il nuovo gruppo, che entrerebbe ufficialmente nellagiallorossa, dovrebbe costituirsi sotto il simbolo del Maie (leggi l’articolo), che al suo attivo ha già 5ri ai quali si aggiungerebbero anche i centristi democratici di Bruno Tabacci. Nuove forze che consentirebbero di ottenere i 161 Sì necessari ...

davidallegranti : I Cinque stelle sperano adesso nel sostegno dei senatori che avevano espulso dal M5s. È tutto un circo meraviglioso. - Azione_it : 'Il 70% dei parlamentari non condivide la politica giustizialista di Bonafede e dei Cinque Stelle, ma per una ragio… - Noiconsalvini : ARRESTATO #ERRIGO, COSÌ #SALVINI INCHIODA GOVERNO E CINQUE STELLE - Noovyis : (Cinque Stelle, Pd e Leu al lavoro per allargare la maggioranza. Conte resta imprescindibile. Dieci i responsabili… - CardelliAc : RT @SatiriCaZz: Cashback = 4.7 miliardi Banchi = 600 milioni Alitalia = 3.2 Miliardi Ilva = 3 miliardi RDC = 9 miliardi Bonus vacanze… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Cinquestelle, dem e Leu al lavoro sui numeri dei 'responsabili' AGI - Agenzia Italia Giuseppe Conte si è dimesso da premier

Dopo una settimana dal voto di fiducia si riapre – questa volta formalmente – la crisi di governo. Si va verso un Conte ter, ma se non ci dovessero essere i numeri necessari il presidente Mattarella p ...

"Ormai si sta bruciando...". I 5S archiviano già Conte

Gli esponenti grillini blindano il Conte ter, manifestando il loro sostegno. Ma nel partito emergono le prime crepe: "Conte non ha i numeri" ...

Dopo una settimana dal voto di fiducia si riapre – questa volta formalmente – la crisi di governo. Si va verso un Conte ter, ma se non ci dovessero essere i numeri necessari il presidente Mattarella p ...Gli esponenti grillini blindano il Conte ter, manifestando il loro sostegno. Ma nel partito emergono le prime crepe: "Conte non ha i numeri" ...