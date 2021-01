Cig Covid, pensioni e buco da 16 miliardi: Inps chiarisce (Di martedì 26 gennaio 2021) Su 3,5 milioni di domande di cassa per Covid presentate dalle aziende il 97,3% è stato accettato, 271mila sono state respinte e 88mila sono ancora in lavorazione, 60mila delle quali presentate tra dicembre e gennaio. Il numero di pagamenti effettuati è 16,9 milioni a fronte di 17,2 milioni di domande. I dati arrivano dall‘Inps, che sottolinea come “il numero di lavoratori coinvolti nelle domande in lavorazione non può essere determinato fino a quando non pervengono dalle aziende gli SR41, e non può essere 1,2 milioni come sostiene il quotidiano la Repubblica erroneamente sostiene, basandosi su una stima priva di metodo”. Ieri, intanto, era scattato un allarme in scia ad alcune affermazioni di Guglielmo Loy, Presidente del CIV, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps che sorveglia l’Istituto di previdenza per conto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Su 3,5 milioni di domande di cassa perpresentate dalle aziende il 97,3% è stato accettato, 271mila sono state respinte e 88mila sono ancora in lavorazione, 60mila delle quali presentate tra dicembre e gennaio. Il numero di pagamenti effettuati è 16,9 milioni a fronte di 17,2 milioni di domande. I dati arrivano dall‘, che sottolinea come “il numero di lavoratori coinvolti nelle domande in lavorazione non può essere determinato fino a quando non pervengono dalle aziende gli SR41, e non può essere 1,2 milioni come sostiene il quotidiano la Repubblica erroneamente sostiene, basandosi su una stima priva di metodo”. Ieri, intanto, era scattato un allarme in scia ad alcune affermazioni di Guglielmo Loy, Presidente del CIV, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’che sorveglia l’Istituto di previdenza per conto ...

