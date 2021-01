Ciclocross, Mondiali 2021: i convocati dell’Italia. Spiccano Bertolini, Dorigoni e Lechner (Di martedì 26 gennaio 2021) Fausto Scotti ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2021 di Ciclocross che andranno in scena il 30-31 gennaio a Ostenda (Belgio). L’Italia sarà presente con 16 azzurri: 5 uomini e 5 donne tra gli elite, 6 under 23 (equamente distribuiti tra i due sessi). Il percorso è particolarmente impegnativo e gli atleti sono motivati a dare il massimo come ha sottolineato il CT, non ci sarà Fabio Aru come comunicato nella giornata di ieri. Riflettori puntati soprattutto su Gioele Bertolini (fresco di titolo tricolore), Jakob Dorigoni e Cristian Cominelli. Tra le donne si punterà in particolar modo su Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi. Si preannuncia grande spettacolo per tutto il weekend, con il culmine che prevede il rovente duello tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Di seguito i ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Fausto Scotti ha diramato le convocazioni per idiche andranno in scena il 30-31 gennaio a Ostenda (Belgio). L’Italia sarà presente con 16 azzurri: 5 uomini e 5 donne tra gli elite, 6 under 23 (equamente distribuiti tra i due sessi). Il percorso è particolarmente impegnativo e gli atleti sono motivati a dare il massimo come ha sottolineato il CT, non ci sarà Fabio Aru come comunicato nella giornata di ieri. Riflettori puntati soprattutto su Gioele(fresco di titolo tricolore), Jakobe Cristian Cominelli. Tra le donne si punterà in particolar modo su Evae Alice Maria Arzuffi. Si preannuncia grande spettacolo per tutto il weekend, con il culmine che prevede il rovente duello tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Di seguito i ...

Fausto Scotti ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2021 di ciclocross che andranno in scena il 30-31 gennaio a Ostenda (Belgio). L'Italia sarà presente con 16 azzurri: 5 uomini e 5 donne tra gli ...

MONDIALI CICLOCROSS, GLI AZZURRI PER OSTENDA

La Nazionale di ciclocross, guidata dal CT Fausto Scotti, si misurerà sul tracciato belga (Ostende) per la rassegna iridata 2021, in programma sabato 30 e domenica 31 gennaio, nonostante le difficoltà ...

