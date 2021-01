Ciclismo | Dylan Groenewegen | “Ho ricevuto gravi minacce La Polizia mi ha messo sotto protezione”

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021)ha confessato di averlada parte della, dopo aver subito diversee lettere minatorie al suo ritorno dal Giro di Polonia. Da lì infatti, dopo la caduta infernale di Fabio Jakobsen in occasione della volata di Katowice, per via di una bruttissima scorrettezza da parte dello stesso, è iniziato un doppio calvario: tra Jakobsen rimasto appeso al filo della vita in giorni infiniti di angoscia e speranza, eminacciato su ogni fronte. In un’intervista rilasciata alla rivista olandese Helden, il velocista olandese, condannato lo scorso novembre dall’UCI a nove mesi di stop, ha raccontato dettagli davvero raccapriccianti di quello che lui e la sua compagna hanno subito nei mesi ...