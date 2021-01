Ciambella al caffè e cioccolato di zia Cri | la ricetta dolce di E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ladi zia Cri dellaalè ilE’di oggi 26 gennaio 2021, ladi unperfetto per la colazione e per la merenda. Se scegliamo uno stampo aavremo un delizioso ciambellone ma allo stesso modo possiamo preparare una torta, basta cambiare lo stampo. E’ una delle ricette dolci di Zia Cri più facile e veloce, una torta o ciambellone ale cin le gocce di. E’ soffice, è golosa, perfetta da servire con semplice zucchero a velo e cacao amaro in polvere. Se vi piace ilnon perdete ladi oggi di E’...