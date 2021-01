Ci mancava il Libero elogio dell’efficienza mafiosa Farina spiega sul quotidiano che le organizzazioni criminali andrebbero prese a modello dallo Stato

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ieri suè apparso un articolo a firma di Renatoche lascia allibiti ed esterrefatti a cominciare dal titolo emblematico: “La ‘ndrangheta ci insegna come possiamo salvarci”. Prendendo lo spunto dai dati pubblicati da un articolo su Ildel Sud diretto da Roberto Napoletano che a sua volta riportava una intervista a Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto, si viene a sapere che le mafie capitalizzano 3.000 miliardi di euro, il doppio del Pil italiano. Il numero astronomico meraviglia e lascia sgomenti, ma ancora più sgomenti lascia l’interpretazione chedà della cosa. Naturalmente premette che le mafie sonoe criminogene basate sul delitto e la violenza che sono da esecrare, ma poi l’articolo, a partire...

fcolarieti : Ci mancava il Libero elogio dell’efficienza mafiosa. Farina spiega sul quotidiano che le organizzazioni criminali a… - misstomlisonn : Guarda dove sei arrivato, sei libero di esprimere te stesso e sei felice.. Harry:non sono completamente felice, tu… - MichelangeloTu4 : @Libero_official Ci mancava solo rotondi..?? - AntonioBonaser2 : RT @Aringoogle: @GuidoCrosetto @CarloCalenda @PoliticaPerJedi @elevisconti Il supporto intimidatorio di Crosetto. Ci mancava. Quei riflessi… - AKalynaki : RT @Aringoogle: @GuidoCrosetto @CarloCalenda @PoliticaPerJedi @elevisconti Il supporto intimidatorio di Crosetto. Ci mancava. Quei riflessi… -

Ultime Notizie dalla rete : mancava Libero

LA NOTIZIA

Milano - Presentato a Milano il V Rapporto sulle libere professioni in Italia. L’effetto Covid accelera la crisi del lavoro indipendente che in un anno perde circa 170 mila posti di lavoro. In dieci a ...