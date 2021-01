Chiara Conti di Un posto al sole | «Non chiamatemi la nuova Marina»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 26 gennaio 2021) A differenza di Lara Martinelli, il personaggio che interpreta in Un posto al sole, Chiara Conti non è né una femme fatale né una mantide che pianifica qualsiasi cosa faccia. «È l’opposto di come sono fatta io, mi diverte perché è una donna che lotta per ottenere quello che vuole, ma non è immune dai sentimenti» racconta Chiara al telefono con il traffico di Roma in sottofondo. Nonostante sia fiorentina e nella sua vita abbia vissuto per due mesi in Tunisia e per sei anni a Parigi, Chiara ha trovato nella capitale il suo quartier generale conservando un sentimento speciale nei confronti della città che la accoglie ogni settimana in Un posto al sole e che l’ha attirata a sé un anno prima per le riprese della fiction Il Commissario Ricciardi che vedremo su Raiuno dal 25 gennaio: Napoli. «Ancora prima di lavorarci, ogni volta che mi sentivo depressa a Roma prendevo il treno, arrivavo a Napoli e ritrovavo l’energia che mi serviva» racconta Conti che, prima di prendere parte a diverse fiction di successo come Distretto di polizia e a film come Niente è come sembra di Franco Battiato, ha anche un passato come ragazza di Non è la Rai e un record che non è mai stato conquistato da nessuna collega: essere l’unica ad essersene andata prima della scadenza del contratto. Il perché ce lo spiegherà in questa intervista.