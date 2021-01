"Chiamatemi regina". Come Elisabetta II, la clamorosa svolta di Cristiano Malgioglio (Di martedì 26 gennaio 2021) Non chiamatelo più Cristiano Malgioglio. Ma “The Queen”. La regina del reality è sicuramente la Malgy, che sfoggia un look da capogiro e vola sui social. Infatti, su Instagram - dove va fortissimo con oltre 1 milione di followers - spunta un'uva foto in giallo. Cappello d'ordinanza e occhiali, sorriso: super Cristiano sembra proprio la regina Elisabetta II. Pensate cosa è accaduto dopo l'ultima foto sui social: like dopo like. Non solo. Un vero e proprio tripudio di visualizzazioni, che portano di nuovo il famoso paroliere a conquistare un indice d'ingrandimento altissimo. Intanto, durante l'ultima puntata del GfVip è spuntata di nuovo “Gina”. Quando Malgy ne ha parlato Alfonso Signorini ha glissato. Voltando pagina. Ma sembra che ci sia sotto ben altro: lo spettro della casa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Non chiamatelo più. Ma “The Queen”. Ladel reality è sicuramente la Malgy, che sfoggia un look da capogiro e vola sui social. Infatti, su Instagram - dove va fortissimo con oltre 1 milione di followers - spunta un'uva foto in giallo. Cappello d'ordinanza e occhiali, sorriso: supersembra proprio laII. Pensate cosa è accaduto dopo l'ultima foto sui social: like dopo like. Non solo. Un vero e proprio tripudio di visualizzazioni, che portano di nuovo il famoso paroliere a conquistare un indice d'ingrandimento altissimo. Intanto, durante l'ultima puntata del GfVip è spuntata di nuovo “Gina”. Quando Malgy ne ha parlato Alfonso Signorini ha glissato. Voltando pagina. Ma sembra che ci sia sotto ben altro: lo spettro della casa ...

sunflowerswall : non so cosa sia sto video mi sono piastrata i capelli chiamatemi cleopatra, per gli amici regina c - HOBIQUlTY : chiamatemi regina della manifestazione ???????? - chiara_battioni : @Imcrazybutyoul3 @NetflixIT Chiamatemi Anna La regina degli scacchi Bridgerton Spinning out ...?????? - tisthedamnFra : Update: la storia ha un lieto fine. MC resta regina assoluta. Fabiana e Arianna fanno pace incarnando i vmin dell'a… - IdaDiGrazia : #igt Italia's got Talent torna su TV8, @maramaionchi : «Non chiamatemi regina, meglio reginetta... è più giovane» -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamatemi regina Italia's got Talent torna su TV8, Mara Maionchi: «Non chiamatemi regina, meglio reginetta... è più giovane» Leggo.it Matilda De Angelis regina a Sanremo

ROMA. Emergere tra due che si chiamano Nicole Kidman e Hugh Grant non è male per cominciare una carriera internazionale, il Sunday Times le ha dedicato un ritratto come 'intensa rivelazionè di “The Un ...

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: martedì 26 l'ultima puntata alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale di Milano

Alessandro Borhgese 4 Ristoranti: martedì l'ultima puntata alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale di Milano. A sfidarsi – nell’episodio di ...

ROMA. Emergere tra due che si chiamano Nicole Kidman e Hugh Grant non è male per cominciare una carriera internazionale, il Sunday Times le ha dedicato un ritratto come 'intensa rivelazionè di “The Un ...Alessandro Borhgese 4 Ristoranti: martedì l'ultima puntata alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale di Milano. A sfidarsi – nell’episodio di ...