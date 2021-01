Chi sono gli Arteteca, la coppia comica più amata della Tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Gli Arteteca sono una delle coppie comiche più conosciute e amate della televisione italiana. Grazie alla loro simpatia e alla loro ironia, hanno conquistato il cuore di migliaia di persone che li seguono da anni con affetto. In tanti li conoscono per aver partecipato alla trasmissione Made in Sud, ma la carriera di Enzo e Monica è molto più ampia. Inoltre sono una coppia anche nella vita privata, visto che sono sposati. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Enzo e Monica sono molto affiatati sul palco visto che sono una coppia anche nella vita, sono sposati e dal loro amore è nata una meravigliosa bambina. Come detto in precedenza, gli Arteteca sono una coppia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Gliuna delle coppie comiche più conosciute e amatetelevisione italiana. Grazie alla loro simpatia e alla loro ironia, hanno conquistato il cuore di migliaia di persone che li seguono da anni con affetto. In tanti li conoscono per aver partecipato alla trasmissione Made in Sud, ma la carriera di Enzo e Monica è molto più ampia. Inoltreunaanche nella vita privata, visto chesposati. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Enzo e Monicamolto affiatati sul palco visto cheunaanche nella vita,sposati e dal loro amore è nata una meravigliosa bambina. Come detto in precedenza, gliuna...

