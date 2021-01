Chi è Lucia Gravante, la famosa sorvegliante de Il Collegio (Di martedì 26 gennaio 2021) Da piccola sognava di diventare un’insegnante di educazione fisica e dopo aver frequentato l’Isef aveva anche iniziato a insegnare ginnastica. Ma poi la passione per la recitazione ha preso il sopravvento così Lucia Gravante ha intrapreso quella strada. Questa sera, 26 Gennaio 2021, andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 21.25 la seconda puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino. Durante la serata, si svolgeranno sul palco tantissimi giochi che avranno come protagonisti comici, attori e personaggi dello spettacolo pronti a cimentarsi in prove tutte da ridere. Tra gli ospiti di oggi anche Lucia Gravante, la famosa sorvegliante de Il Collegio. Il successo è arrivato nel 2003, quando è stata scelta per la fiction Cuori rubati, cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Da piccola sognava di diventare un’insegnante di educazione fisica e dopo aver frequentato l’Isef aveva anche iniziato a insegnare ginnastica. Ma poi la passione per la recitazione ha preso il sopravvento cosìha intrapreso quella strada. Questa sera, 26 Gennaio 2021, andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 21.25 la seconda puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino. Durante la serata, si svolgeranno sul palco tantissimi giochi che avranno come protagonisti comici, attori e personaggi dello spettacolo pronti a cimentarsi in prove tutte da ridere. Tra gli ospiti di oggi anche, lade Il. Il successo è arrivato nel 2003, quando è stata scelta per la fiction Cuori rubati, cui ...

