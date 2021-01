Chi è Kaja Kallas, la prima donna alla guida dell’Estonia (Di martedì 26 gennaio 2021) Kaja Kallas è diventata la prima donna premier dell’Estonia. La leader del Partito riformatore è stata votata dal Parlamento, in seguito alle dimissioni del suo predecessore, Juri Ratas per uno scandalo immobiliare. “La prima cosa di cui ci occuperemo è la crisi sanitaria – ha anticipato Kallas -. Il nostro obiettivo è mantenere l’Estonia più aperta possibile in modo che le persone possano andare a lavorare, i bambini a scuola e le attività economiche per continuare”. Il Partito riformista avrà 7 ministri su 15 del governo di coalizione con il partito di centrosinistra. Ekre, di estrema destra, non farà parte della maggioranza. Nata a Tallinn nel 1977, Kallas è leader del Partito riformatore da aprile ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021)è diventata lapremier. La leader del Partito riformatore è stata votata dal Parlamento, in seguito alle dimissioni del suo predecessore, Juri Ratas per uno scandalo immobiliare. “Lacosa di cui ci occuperemo è la crisi sanitaria – ha anticipato-. Il nostro obiettivo è mantenere l’Estonia più aperta possibile in modo che le persone possano andare a lavorare, i bambini a scuola e le attività economiche per continuare”. Il Partito riformista avrà 7 ministri su 15 del governo di coalizione con il partito di centrosinistra. Ekre, di estrema destra, non farà parte della maggioranza. Nata a Tallinn nel 1977,è leader del Partito riformatore da aprile ...

statodelsud : Kaja Kallas è la premier dell’Estonia: chi sono le altre donne capo di governo in Europa - Pino__Merola : Kaja Kallas è la premier dell’Estonia: chi sono le altre donne capo di governo in Europa - condaghe : RT @europea_lk: Liberale, riformista, ed europeista, vuole ridare all'Estonia un profilo moderno e tecnologico attraendo investimenti stran… - EvelynNovello : Il nuovo capo di governo estone è Kaja Kallas. L'Estonia si aggiunge così ai pochissimi Paesi al mondo guidati da d… - Linkiesta : La leader del Partito Riformista (fondato da suo padre) è la prima donna a ricoprire questo ruolo in 29 anni di sto… -