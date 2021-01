Chelsea-Wolverhampton mercoledì | ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 26 gennaio 2021) Una stentata vittoria per 1-0 su un Fulham ridotto in 10 uomini per un tempo, e una vittoria per 3-0 sul West Ham sono gli unici trionfi che ilha registrato nelle ultime otto partite di Premier League, con ben cinque sconfitte. Un po’ poco per un club che sul mercato aveva investito molto. InfoBetting: Scommesse Sportive e