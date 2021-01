Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della quinta puntata del 28 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) Torna “Che Dio ci aiuti” con una quinta puntata ricca di colpi di scena e di rivelazioni scioccanti Nonostante sia arrivata alla sesta stagione, “Che Dio ci aiuti” sta riscuotendo notevole successo. Gli spettatori del giovedì sera di Rai Uno continuano a premiare Suor Angela e le avventure che racconta tra tematiche sociali e problemi reali. Per questa sesta stagione, è stata scelta Assisi come location degli episodi che è anche la città natale di Suor Angela. Graditi ritorni e new entries per la fiction di Rai Uno ancora maggiormente apprezzata e seguita dal pubblico italiano. Finora abbiamo visto i protagonisti cercare di risolversi e di adattarsi alle novità del quotidiano, non sempre riuscendoci. Nella quinta puntata che andrà in onda giovedì prossimo 28 gennaio ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Torna “Che Dio ci” con unaricca di colpi di scena e di rivelazioni scioccanti Nonostante sia arrivata alla sesta stagione, “Che Dio ci” sta riscuotendo notevole successo. Gli spettatori del giovedì sera di Rai Uno continuano a premiare Suor Angela e le avventure che racconta tra tematiche sociali e problemi reali. Per questa sesta stagione, è stata scelta Assisi come location degli episodi che è anche la città natale di Suor Angela. Graditi ritorni e new entries per la fiction di Rai Uno ancora maggiormente apprezzata e seguita dal pubblico italiano. Finora abbiamo visto i protagonisti cercare di risolversi e di adattarsi alle novità del quotidiano, non sempre riuscendoci. Nellache andrà in onda giovedì prossimo 28...

