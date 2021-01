Centrodestra, Meloni: “Noi uniti e disposti a dare un’alternativa a questa pantomima indegna” (Di martedì 26 gennaio 2021) Centrodestra unito e più coeso che mai. “Siamo disponibili” come Centrodestra “a dare un‘alternativa a questa pantomima indegna”. Così Giorgia Meloni al termine del vertice della coalizione, riassume i termini del confronto interno. Da stamattina i leader dei partiti della coalizione si sono riuniti per definire ruoli e posizioni nella fase delicata aperta dalle dimissioni di Giuseppe Conte. Delegazione unitaria del Centrodestra al Colle Le posizioni dei partiti che formano la coalizione sono chiare e nette. al contrario dei quelle che pure in queste ore danno un’immagine sfilacciata e “raccogliticcia” dei partiti che intenderanno fare quadrato intorno al premier. Di fronte a un premier che i rumors danno per disorientato e confuso, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021)unito e più coeso che mai. “Siamo disponibili” come“aun‘alternativa a”. Così Giorgiaal termine del vertice della coalizione, riassume i termini del confronto interno. Da stamattina i leader dei partiti della coalizione si sono riper definire ruoli e posizioni nella fase delicata aperta dalle dimissioni di Giuseppe Conte. Delegazione unitaria delal Colle Le posizioni dei partiti che formano la coalizione sono chiare e nette. al contrario dei quelle che pure in queste ore danno un’immagine sfilacciata e “raccogliticcia” dei partiti che intenderanno fare quadrato intorno al premier. Di fronte a un premier che i rumors danno per disorientato e confuso, ...

