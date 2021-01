Centrodestra compatto | Salvini chiama la Meloni Il Cavaliere | “Non appoggeremo mai un Conte ter”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ore cruciali. Ilcome si muove? Che farà? E’vuole rimanere. In attesa di un vertice allargato a Udc, Noi con l’Italia e ‘Cambiamo’ di Toti, Matteosonda il terreno.Melon e Tajani: si va compatti In serata, dopo l’annuncio delle dimissioni di, il leader leghista hato gli altri leader. Giorgiae il numero due di Forza Italia Antonio Tajani. Ma anche i ‘piccoli’ per ribadire l’unità della coalizione. Affidandosi alla ‘saggezza’ del Colle. ”Ilè unito e. La linea della coalizione resta quella espressa pochi giorni fa al Quirinale. E’ la linea del Piave. Nessun appoggio alter. Si ...