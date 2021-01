Centrodestra, compatti sì ma Giorgia Meloni deve alzare la voce con Romani: il voto unica via (Di martedì 26 gennaio 2021) Se vogliamo dare davvero l’immagine di una coalizione compatta, va benissimo andare al Colle per le consultazioni tutti insieme, ma poi, una volta usciti, non possiamo dire cose diverse e dividerci tra chi vuole il voto e chi preferisce un governo di unità nazionale. Un punto che non poteva non essere chiarito al vertice pomeridiano del Centrodestra. Dibattito acceso sul governo di unità nazionale Lì, racconta l’agenzia Adnkronos, si è aperto un dibattito serrato, e a tratti molto acceso, sulla linea da tenere. Con Fratelli d’Italia che pretendeva un no senza alternative all’ipotesi di un governo di unità nazionale. E con i rappresentanti di Cambiamo (la formazione di Giovanni Toti) che erano tentennanti. Le obiezioni di Paolo Romani Una volta convenuto sulla necessità di presentarsi al Quirinale con una delegazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Se vogliamo dare davvero l’immagine di una coalizione compatta, va benissimo andare al Colle per le consultazioni tutti insieme, ma poi, una volta usciti, non possiamo dire cose diverse e dividerci tra chi vuole ile chi preferisce un governo di unità nazionale. Un punto che non poteva non essere chiarito al vertice pomeridiano del. Dibattito acceso sul governo di unità nazionale Lì, racconta l’agenzia Adnkronos, si è aperto un dibattito serrato, e a tratti molto acceso, sulla linea da tenere. Con Fratelli d’Italia che pretendeva un no senza alternative all’ipotesi di un governo di unità nazionale. E con i rappresentanti di Cambiamo (la formazione di Giovanni Toti) che erano tentennanti. Le obiezioni di PaoloUna volta convenuto sulla necessità di presentarsi al Quirinale con una delegazione ...

Meloni: "C'è possibilità che Mattarella sciolga Camere prima del semestre bianco"

"Noi andremo compatti al Colle perchè il centrodestra può dare al Paese un governo adeguato". "C'è la possibilità che il capo dello stato sciolga le camere prima del semestre bianco. La finestra è que ...

