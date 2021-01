Cento anni di sinistra, perché ritengo molto utile la raccolta degli articoli sul Pci curata da Repubblica (Di martedì 26 gennaio 2021) Il primo volume della impresa editoriale de La Repubblica e dell’Espresso, Cento anni di sinistra, è di 254 pagine. Dunque, tenendo conto che i volumi complessivi saranno 4, ci vorranno 1000 pagine per raccontare la storia della sinistra in Italia: una delle più movimentate – e significative – in Europa e nel mondo. I curatori – sulla base di un progetto editoriale di Bruno Manfellotto, già direttore de L’Espresso e di diversi quotidiani locali – hanno raccolto una lunga serie di articoli, per lo più apparsi su La Repubblica e su L’Espresso nel corso di decenni: in parte ritratti dei personaggi più importanti della “sinistra”, in parte narrazione dei momenti più significativi della sua storia. A Manfellotto si deve, fra l’altro, una definizione che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Il primo volume della impresa editoriale de Lae dell’Espresso,di, è di 254 pagine. Dunque, tenendo conto che i volumi complessivi saranno 4, ci vorranno 1000 pagine per raccontare la storia dellain Italia: una delle più movimentate – e significative – in Europa e nel mondo. I curatori – sulla base di un progetto editoriale di Bruno Manfellotto, già direttore de L’Espresso e di diversi quotidiani locali – hanno raccolto una lunga serie di, per lo più apparsi su Lae su L’Espresso nel corso di decenni: in parte ritratti dei personaggi più importanti della “”, in parte narrazione dei momenti più significativi della sua storia. A Manfellotto si deve, fra l’altro, una definizione che ...

