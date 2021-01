«Celebrity Hunted 2» | Vanessa Incontrada | Achille Lauro | Stefano Accorsi ed Elodie alla corte di Amazon

Leggi su vanityfair

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo un’edizione che ha visto, tra gli altri, Fedez, Francesco Totti, Francesca Barra e Costantino Della Gherardesca correre per sfuggire alla presa dei cacciatori, Celebrity Hunted Italia torna su Amazon Prime Video con un nuovo ciclo di episodi, anche questi con un cast ricchissimo che testimonia la volontà da parte della casa di Bezos di non badare a spese quando si tratta dei propri contenuti originali. Le immagini rubate sul set a Venezia e pubblicate in esclusiva su Getty Images svelano, infatti, i primi nomi coinvolti: dalla coppia formata da Achille Lauro e Boss Doms, che aveva già partecipato a Pechino Express, a quella formata da Elodie e Myss Keta (parentesi, sia Lauro che Elodie saranno presenti a Sanremo, uno in qualità di performer e l’altra in quella di conduttrice per una sera).