‘Celebrity Hunted 2’, nel cast anche Achille Lauro e un’amatissima ex cantante di ‘Amici’! (Di martedì 26 gennaio 2021) Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il reality di Amazon Prime che l’anno scorso ha avuto protagonisti del calibro di Francesco Totti e Fedez, è pronto a tornare per una seconda stagione! Le registrazioni sono iniziate proprio in questi giorni a Venezia, e grazie ad alcune foto diffuse da Getty possiamo conoscere in anteprima alcuni dei nomi che faranno parte di questa edizione. Dalle foto si possono, infatti riconoscere il cantante eclettico e poliedrico Achille Lauro e il suo fidato collaboratore Boss Doms (già coppia collaudata a Pechino Express nel 2017), l’attore Stefania Accorsi, la bellissima conduttrice Vanessa Incontra e ancora Myss Keta ed Elodie. Per Achille Lauro ed Elodie questo 2021 si annuncia ricco di grandi impegni ed emozioni: il lavoro con Amazon Prime anticipa ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 gennaio 2021) Celebrity– Caccia all’uomo, il reality di Amazon Prime che l’anno scorso ha avuto protagonisti del calibro di Francesco Totti e Fedez, è pronto a tornare per una seconda stagione! Le registrazioni sono iniziate proprio in questi giorni a Venezia, e grazie ad alcune foto diffuse da Getty possiamo conoscere in anteprima alcuni dei nomi che faranno parte di questa edizione. Dalle foto si possono, infatti riconoscere ileclettico e poliedricoe il suo fidato collaboratore Boss Doms (già coppia collaudata a Pechino Express nel 2017), l’attore Stefania Accorsi, la bellissima conduttrice Vanessa Incontra e ancora Myss Keta ed Elodie. Pered Elodie questo 2021 si annuncia ricco di grandi impegni ed emozioni: il lavoro con Amazon Prime anticipa ...

IsaeChia : ‘#CelebrityHunted 2', nel cast anche #AchilleLauro e un'amatissima ex cantante di '#Amici'! #AmazonPrime #Amazon - Giu_ggiola : RT @louviiaa: non so che sia celebrity hunted ma lo vedrò per chiari motivi - AliceAnselmo4 : RT @xobvlivion: ACHILLE LAURO E BOSS DOMS A CELEBRITY HUNTED IO NON MI SENTO BENE RAGA È TIPO UN REMAKE DI PECHINO EXPRESS - simonabastiani : Achille Lauro ed Elodie da Sanremo al nuovo di Celebrity Hunted 2. In esclusiva su Getty Images i volti dei concorr… - annanephilim : RT @xobvlivion: ACHILLE LAURO E BOSS DOMS A CELEBRITY HUNTED IO NON MI SENTO BENE RAGA È TIPO UN REMAKE DI PECHINO EXPRESS -