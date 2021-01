“Celebrity Hunted 2” | chi ci sarà nel cast

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Non ci sono ancora conferme ufficiali sullo show Amazon Chi parteciperà alla seconda edizione di “Hunter“? Non ci sono ancora notizie certe su quali saranno i vip che si metteranno alla prova nel game show in onda su Amazon Prime Video. Show che l’anno scorso ha visto la presenza di personaggi come Fedez, Francesco Totti o Cristiano Caccamo. Confermata la seconda edizione nasce così il toto nomi: a lanciare l’indiscrezione è Tv Blogo. Secondo il sito attraverso uno spoiler di Getty (la piattaforma di immagini) si vedono Achille Lauro e Boss Doms, Elodie con Myss Keta, Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi. Se l’anno scorso era stata Roma la location principale questa volta si partirebbe da Venezia. I vip devono cercare di darsi alla fuga e di far perdere le loro tracce, inseguiti da un team di esperti. Leggi anche: “...