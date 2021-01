Cecilia Capriotti, avete mai visto dove vive? Ecco la sua casa super elegante (Di martedì 26 gennaio 2021) La dimora di Cecilia Capriotti è davvero bellissima: pavimento da urlo, mobili antichi e il calore della famiglia. Insomma, un sogno! La Capriotti ha 44 anni, è originaria di Ascoli Piceno ed è modella, attrice e showgirl. Dopo essere diventata famosa per aver raggiunto il quarto posto a Miss Italia nel 2000, Cecilia è approdata anche in altri programmi e film di successo. Quest’anno, la bellissima è stata anche concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, da cui è stata eliminata durante la puntata del 18 gennaio 2021. Attualmente, lei vive a Milano con il compagno Gianluca Mobilia e con sua figlia. Siete curiosi di vedere la loro casa? Eccola qui. Cecilia Capriotti, una famiglia felice e la loro dimora: un titolo perfetto ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 26 gennaio 2021) La dimora diè davvero bellissima: pavimento da urlo, mobili antichi e il calore della famiglia. Insomma, un sogno! Laha 44 anni, è originaria di Ascoli Piceno ed è modella, attrice e showgirl. Dopo essere diventata famosa per aver raggiunto il quarto posto a Miss Italia nel 2000,è approdata anche in altri programmi e film di successo. Quest’anno, la bellissima è stata anche concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, da cui è stata eliminata durante la puntata del 18 gennaio 2021. Attualmente, leia Milano con il compagno Gianluca Mobilia e con sua figlia. Siete curiosi di vedere la lorola qui., una famiglia felice e la loro dimora: un titolo perfetto ...

