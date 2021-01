Cavo: "tiene il sistema dell'istruzione e formazione professionale (Iefp) in Liguria" (Di martedì 26 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di martedì 26 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registroa Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Tiene il sistema dell’istruzione e della formazione professionale in Liguria: ieri si sono concluse le iscrizioni on line per la scuola secondaria di secondo ...

Sono 359 le iscrizioni ai percorsi di cui Regione Liguria ha diretta competenza, lo scorso anno erano 412, solo un lieve calo rispetto all’anno precedente, fisiologico rispetto al momento ...

