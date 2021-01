Caso Suarez, parla la ministra De Micheli: «Sono amica di Paratici, ma nessun reato» (Di martedì 26 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti, sul Caso legato all’esame di Luis Suarez La ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, che era stata tirata in ballo in alcune intercettazioni dall’uomo mercato della Juventus Paratici, ha parlato a The Breakfast Club su Radio Capital tornando sul Caso legato all’esame di Luis Suarez. IL RAPPORTO CON Paratici – «Io non ho fatto niente e non ho commesso reati. Qualcuno ha parlato di poteri forti ma io Sono amica di Fabio Paratici da quando Sono bambina e poi Sono anche juventina, ho solo cercato di capire ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Paola Dedelle Infrastrutture e Trasporti, sullegato all’esame di LuisLadelle Infrastrutture e Trasporti Paola De, che era stata tirata in ballo in alcune intercettazioni dall’uomo mercato della Juventus, hato a The Breakfast Club su Radio Capital tornando sullegato all’esame di Luis. IL RAPPORTO CON– «Io non ho fatto niente e non ho commesso reati. Qualcuno hato di poteri forti ma iodi Fabioda quandobambina e poianche juventina, ho solo cercato di capire ...

