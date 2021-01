Casalino licenziato? Terremoto-bis a Palazzo Chigi | fin dove arriva Conte per salvare la poltrona

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Abbattere l'effigie del "contismo" stesso come condizione - necessaria, vedremo se sufficiente - per trasformare l'eventuale strettoia delter in un'autostrada a tre corsie, magari modello "Ursula". Anzi, per dirla con il registro narrativo attribuito ufficiosamente a Rocco: «Asfaltarlo», questo simbolo. Politicamente parlando, è chiaro. Se non fosse fatalmente proprio lui - il portavoce tutt' altro che "ombra" del premier (che presenterà oggi le sue dimissioni al capo dello Stato) - il tassello da estrarre, per rimpastare are l'esperienza giallo-fucsia. A maggior ragione dopo quella minaccia "oltraggiosa" riferita all'ex rottamatore - «Se andiamo in Senato lo asfaltiamo come è successo con Salvini» - sparata di fatto a salve ma che ha fatto precipitare il già complicato rapporto fra il padre politico del ...