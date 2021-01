Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 26 gennaio 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Amate la politica e l’attualità? Allora sarà davvero difficile scegliere tra Cartabianca e Dimartedì! Entrambi i talk show, in onda oggi 26 gennaio 2021 rispettivamente su Rai 3 e La7, affronteranno i temi caldi del momento, analizzando minuziosamente gli ultimi eventi che hanno sconvolto il nostro Paese, già duramente colpito dal Coronavirus. Segui Termometro Politico su Google News Una battaglia, quella tra le due trasmissioni, combattuta con servizi esclusivi, sondaggi e reportage giornalistici, tutti realizzati dagli inviati che lavorano senza sosta per offrire al pubblico contenuti di spessore e avulsi da qualsiasi presa di posizione. Ma vediamo insieme quali argomenti verranno trattati stasera a Cartabianca e ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 26 gennaio 2021) Amate la politica e l’attualità? Allora sarà davvero difficile scegliere tra! Entrambi i talk show, in onda oggi 26rispettivamente su Rai 3 e La7, affronteranno i temi caldi del momento, analizzando minuziosamente gli ultimi eventi che hanno sconvolto il nostro Paese, già duramente colpito dal Coronavirus. Segui Termometro Politico su Google News Una battaglia, quella tra le due trasmissioni, combattuta con servizi esclusivi, sondaggi e reportage giornalistici, tutti realizzati dagli inviati che lavorano senza sosta per offrire al pubblico contenuti di spessore e avulsi da qualsiasi presa di posizione. Ma vediamo insieme quali argomenti verranno trattatie ...

i1ygq : RT @lievemente: Salvini: 'basta con la compravendita dei senatori!' Ma non si vergogna? #crisidigoverno #AvantiConConte #lariachetira #ott… - tw_fyvry : @robertopontillo Non ho idea. Intanto Rai 1 è in diretta col Tg1 al posto di Storie Italiane. Poi ci sono i talk se… - carpe_diem_3 : RT @ValterRimini: Stanno facendo di tutto Renzi Salvini, Meloni & Co per cacciare un Grande Uomo Onesto come #Conte, per poi eleggere un co… - marziodb : RT @lievemente: Salvini: 'basta con la compravendita dei senatori!' Ma non si vergogna? #crisidigoverno #AvantiConConte #lariachetira #ott… - lievemente : Salvini: 'basta con la compravendita dei senatori!' Ma non si vergogna? #crisidigoverno #AvantiConConte… -