Caronno Pertusella, incendio nella notte: palazzo evacuato e due bambini ricoverati (Di martedì 26 gennaio 2021) Paura nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 gennaio a Caronno Pertusella. Un incendio è divampato intorno alle 4.30 in un appartamento in Corso della Vittoria, costringendo 10 persone ad abbandonare la propria abitazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, un autopompa e un autoscala dei Vigili del Fuoco del comando

