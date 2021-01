Carolyn Smith doloroso lutto: “Notizia scioccante, sono senza parole” (Di martedì 26 gennaio 2021) Un lungo post, dove ha annunciato la triste dipartita di un suo carissimo amico. La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith non riesce a darsi pace. Ecco le sue parole. Il post di Carolyn Smith La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, in un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, ha voluto esprimere tutto il suo dolore. Giorni fa, infatti, è venuto a mancare uno dei suoi più cari ed intimi amici, a causa del Covid. Un post in cui la maestra di danza ha espresso tutto il suo sconforto per la scomparsa di Ron Montez. L’uomo era un ballerino di fama mondiale. Ha scritto Carolyn Smith: “Ho questa Notizia scioccante e ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Un lungo post, dove ha annunciato la triste dipartita di un suo carissimo amico. La coreografa e giudice di Ballando con le Stellenon riesce a darsi pace. Ecco le sue. Il post diLa coreografa e giudice di Ballando con le Stelle,, in un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram, ha voluto esprimere tutto il suo dolore. Giorni fa, infatti, è venuto a mancare uno dei suoi più cari ed intimi amici, a causa del Covid. Un post in cui la maestra di danza ha espresso tutto il suo sconforto per la scomparsa di Ron Montez. L’uomo era un ballerino di fama mondiale. Ha scritto: “Ho questae ...

zazoomblog : Carolyn Smith nuova batosta: “Sono scioccata e senza parole” - #Carolyn #Smith #nuova #batosta: - Notiziedi_it : Carolyn Smith e il cancro: ‘È il giorno della verità’ - Notiziedi_it : Carolyn Smith e il cancro: ‘È il giorno della verità’ - infoitcultura : Carolyn Smith: gli esami non hanno dato i risultati sperati ma non le manca la forza (Foto) - infoitcultura : Carolyn Smith svela l’esito degli esami per il tumore: “C’è una cattiva notizia” -