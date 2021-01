Carey Mulligan star di Fingernails, film diretto da Christos Nikou (Di martedì 26 gennaio 2021) L'attrice Carey Mulligan sarà la protagonista del film Fingernails, primo film in inglese diretto dal regista greco Christos Nikou. Carey Mulligan sarà la protagonista di Fingernails, il primo film realizzato in lingua inglese diretto dal regista greco Christos Nikou. Il filmmaker ha recentemente realizzato Apples, progetto prodotto da Dirty films, Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton, presentato ai festival di Venezia e Toronto. L'attrice Carey Mulligan sembra aver accettato il ruolo nel film dopo aver visto Apples. Fingernails ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) L'attricesarà la protagonista del, primoin inglesedal regista grecosarà la protagonista di, il primorealizzato in lingua inglesedal regista greco. Ilmaker ha recentemente realizzato Apples, progetto prodotto da Dirtys, Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton, presentato ai festival di Venezia e Toronto. L'attricesembra aver accettato il ruolo neldopo aver visto Apples....

