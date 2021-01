Carenza di medici sul territorio comunale, la lettera del Pd e del gruppo Dei Goti (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – I consiglieri comunali dei gruppi PD e Dei Goti di Sant’Agata de Goti hanno inviato All’Autorità Sanitaria Locale e al Presidente del Consiglio comunale di Sant’Agata De’Goti una missiva in merito alla Carenza/insufficienza di medici di medicina Generale sul territorio comunale. Ecco la missiva: “Apprendiamo dai canali social del Comune che il prossimo 23 febbraio cesserà un altro rapporto di convenzione con il SSN per la medicina Generale in Sant’Agata De’Goti, che accentuerà ancor più i disagi in tema di servizi sanitari territoriale con una Carenza ormai non più sostenibile da parte della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de(Bn) – I consiglieri comunali dei gruppi PD e Deidi Sant’Agata dehanno inviato All’Autorità Sanitaria Locale e al Presidente del Consigliodi Sant’Agata De’una missiva in merito alla/insufficienza didina Generale sul. Ecco la missiva: “Apprendiamo dai canali social del Comune che il prossimo 23 febbraio cesserà un altro rapporto di convenzione con il SSN per lana Generale in Sant’Agata De’, che accentuerà ancor più i disagi in tema di servizi sanitari territoriale con unaormai non più sostenibile da parte della ...

ilSicilia : #Politica #alessandroaricò Università, Ars approva abolizione numero chiuso. Aricò: “Fondamentale per contrasto car… - savutoweb : Sapia (M5s) sollecita soluzioni per la carenza di medici di famiglia nelle zone Asp di Cosenza - infoitinterno : In Fvg carenza di infermieri e medici: ecco cosa è emerso nel confronto di oggi - detossinata : @DottAngeloC @OpencovidM @TheQ_continuum @EugeneAndHisAxe @accounttempora1 In un mondo ideale forse. Nella realtà c… - vitcastagna : @gusbaratta @Leonardobecchet @OcchettaF @BentivogliMarco @orioli_alberto @MPSkino @LGmarangon @MilkoSichinolfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carenza medici Carenza di medici a Cosenza, Sapia: «Asp proceda in tempi rapidi» Corriere della Calabria On. Pullara: abolire il numero chiuso è una mossa populistica pericolosa

On. Pullara: abolire il numero chiuso è una mossa populistica pericolosa. Il problema attuale è che mancano i medici, ancor più quelli specializzati, e non i potenziali studenti. Esprimerò il mio voto ...

Università Sicilia, “ok” dall’Ars al ddl voto per abolire il numero chiuso a Medicina

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl voto per abolire il numero chiuso nelle Università di Medicina. Il testo è stato approvato con 44 voti favorevoli e un contrario: “L’abolizione del ...

On. Pullara: abolire il numero chiuso è una mossa populistica pericolosa. Il problema attuale è che mancano i medici, ancor più quelli specializzati, e non i potenziali studenti. Esprimerò il mio voto ...L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl voto per abolire il numero chiuso nelle Università di Medicina. Il testo è stato approvato con 44 voti favorevoli e un contrario: “L’abolizione del ...