Cara Delevingne, Ellen Pompeo e Margherita Buy: donne al timone tra film e serie tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Giornata all’insegna della femminilità sul fronte cinema e serie tv, tanto in Italia quanto oltreoceano. Le grandi star del settore sono infatti al timone di alcuni dei progetti più accattivanti che arriveranno prossimamente sugli schermi. Ellen Pompeo è pronta a investire in una nuova miniserie per la ABC, stavolta in veste di produttrice esecutiva. Nel frattempo una crew composta da sole donne sta ultimando le riprese del film corale Women’s Stories. Winter in Paradise, la nuova serie di Ellen Pompeo Ellen Pompeo non vedeva l’ora di togliere il camice di Meredith Grey per guardare oltre Grey’s Anatomy. O meglio: per lasciare un altro segno al di fuori delle diciassette stagioni del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 gennaio 2021) Giornata all’insegna della femminilità sul fronte cinema etv, tanto in Italia quanto oltreoceano. Le grandi star del settore sono infatti aldi alcuni dei progetti più accattivanti che arriveranno prossimamente sugli schermi.è pronta a investire in una nuova miniper la ABC, stavolta in veste di produttrice esecutiva. Nel frattempo una crew composta da solesta ultimando le riprese delcorale Women’s Stories. Winter in Paradise, la nuovadinon vedeva l’ora di togliere il camice di Meredith Grey per guardare oltre Grey’s Anatomy. O meglio: per lasciare un altro segno al di fuori delle diciassette stagioni del ...

VelvetMagIta : @Caradelevingne , @EllenPompeo e Margherita Buy: donne al timone tra film e serie tv #VelvetMag - RBcasting : Iervolino Entertainment produce 'Women Stories'. Progetto al femminile realizzato in collaborazione con We Do It To… - MoliPietro : Women stories: il progetto Cara Delevingne e Margherita Buy - 3cinematographe : Women stories è un film realizzato da donne, sulle donne e per le donne. Dietro si cela una nobile causa. - RollingStoneita : RT @IervolinoEnt: Grazie a @RollingStoneita per il bellissimo articolo sul nuovo progetto di Iervolino Entertainment su donne che raccontan… -