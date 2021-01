Call of Duty: Warzone, i giocatori sono sul piede di guerra per la 'skin pay-to-win' Roze (Di martedì 26 gennaio 2021) Call of Duty: Warzone ha da tempo un problema con una skin che per i giocatori viene bollata come "pay-to-win": stiamo parlando della skin Roze. L'anno scorso la skin è stata venduta come parte del pass battaglia premium della Stagione 5 e non ci è voluto molto perché i giocatori etichettassero questa skin pay-to-win. Il problema ha a che fare con l'aspetto della skin: è completamente nera senza superfici riflettenti, il che significa che è molto difficile da individuare nelle aree scure del gioco. Persino gli occhi di Roze sono circondati da una vernice nera. Chiunque abbia giocato a Warzone sa che ci sono molte aree oscure nella ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021)ofha da tempo un problema con unache per iviene bollata come "pay-to-win": stiamo parlando della. L'anno scorso laè stata venduta come parte del pass battaglia premium della Stagione 5 e non ci è voluto molto perché ietichettassero questapay-to-win. Il problema ha a che fare con l'aspetto della: è completamente nera senza superfici riflettenti, il che significa che è molto difficile da individuare nelle aree scure del gioco. Persino gli occhi dicircondati da una vernice nera. Chiunque abbia giocato asa che cimolte aree oscure nella ...

I giocatori di Call of Duty: Warzone sono di nuovo in guerra contro la skin Rook di Roze, accusata di essere pay-to-win, soprattutto nei tornei.. La skin Rook di Roze continua a far parlare di sé, ...

Sui device mobili si aggiorna la quattordicesima stagione di COD Mobile. Ecco il gioco e tutte le novità che prevede con la Stagione 1 Un grande ritorno per quanto riguarda i dispositivi mobili. Non s ...

Sui device mobili si aggiorna la quattordicesima stagione di COD Mobile. Ecco il gioco e tutte le novità che prevede con la Stagione 1 Un grande ritorno per quanto riguarda i dispositivi mobili. Non s ...