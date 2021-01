Calciomercato Torino, Vagnati incontra l’agente di Sanabria: Nicola vuole l’attaccante paraguaiano, ecco i possibili scenari (Di martedì 26 gennaio 2021) Tonny Sanabria si avvicina al Torino.L'attaccante paraguaiano con un passato al Genoa sembra sempre più propenso a lasciare il Real Betis in questa finestra di Calciomercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Sport, il centravanti gradirebbe la destinazione granata e avrebbe spinto affinché il suo entourage potesse trovare rapidamente un accordo con la società del patron Cairo. Un trasferimento che, dovesse davvero concretizzarsi, darebbe al neo allenatore dei piemontesi Davide Nicola uno dei suoi fedelissimi proprio ai tempi in cui era alla guida del Grifone.Calciomercato Napoli, l’ex elettricista che ha stregato De Laurentis: ecco chi è Boulaye Dia, l’attaccante che tallona Mbappè in Ligue ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Tonnysi avvicina al.L'attaccantecon un passato al Genoa sembra sempre più propenso a lasciare il Real Betis in questa finestra diinvernale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Sport, il centravanti gradirebbe la destinazione granata e avrebbe spinto affinché il suo entourage potesse trovare rapidamente un accordo con la società del patron Cairo. Un trasferimento che, dovesse davvero concretizzarsi, darebbe al neo allenatore dei piemontesi Davideuno dei suoi fedelissimi proprio ai tempi in cui era alla guida del Grifone.Napoli, l’ex elettricista che ha stregato De Laurentis:chi è Boulaye Dia,che tallona Mbappè in Ligue ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Torino al lavoro: incontro in corso per #Lerager e #Sanabria - MatteoPedrosi : ????#Torino ancora su due tavoli per l'attacco: oggi nuovi contatti per #Sanabria e incontro per #Diaw. La partita si… - DiMarzio : #Torino, anche oggi contatti col Betis per #Sanabria: c'è ancora distanza tra offerta e richiesta - Mediagol : #Calciomercato #Torino, Vagnati incontra l'agente di Sanabria: Nicola vuole l'attaccante, ecco i possibili scenari… - Toro_News : ? | CALCIOMERCATO Il punto di giornata sul #calciomercato del #Torino -