Calciomercato Napoli, occhi puntati su Boulaye Dia: l’ex elettricista incanta gli azzurri (Di martedì 26 gennaio 2021) In Francia è già un idolo e come ogni fiaba che si rispetti, quella di Boulaye Dià è fatta di un’infanzia difficile e un’adolescenza non proprio da eletto del calcio. Eppure il ventiquattrenne senegalese è riuscito a sovvertire il destino diventando uno dei talenti più in vista della Ligue One. Trattato in precedenza dal West L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) In Francia è già un idolo e come ogni fiaba che si rispetti, quella diDià è fatta di un’infanzia difficile e un’adolescenza non proprio da eletto del calcio. Eppure il ventiquattrenne senegalese è riuscito a sovvertire il destino diventando uno dei talenti più in vista della Ligue One. Trattato in precedenza dal West L'articolo

Glongari : #Fiorentina domani le visite di #Malcuit prestito con diritto di riscatto dal #Napoli. Una strada tracciata da iniz… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - DiMarzio : #Milik - #Marsiglia: siamo alle firme - NCN_it : NOME NUOVO PER L'ATTACCO AZZURRO, PIACE #DIA DEL #REIMS - calciomercato_m : MERCATO - Boulaye Dia del Reims nuovo nome per l'attacco del Napoli per giugno -