Calciomercato, le trattative: innesto a sorpresa al Milan. Scatti di Fiorentina e Parma, parla l’agente di Benzema (Di martedì 26 gennaio 2021) Ultimi giorni di Calciomercato, continuano a muoversi le squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Anche le grandi sono alla ricerca di qualche innesto, ma soprattutto le medie e le piccole hanno bisogno di rinforzi per risollevare la stagione. Tutte le operazioni nel dettaglio. Milan – Il club rossonero è reduce da una bruttissima sconfitta contro l’Atalanta, ma continua a guidare la classifica del massimo campionato italiano. Si sta cercando un vice-Theo Hernandez, in pole Lazaar attualmente al Newcastle. Roma, Dzeko pedina di scambio: affare con l’Inter o con la Juventus? GOMEZ – E’ fatta per il Papu Gomez al Siviglia, l’argentino lascia l’Atalanta ed il campionato italiano. Un vero peccato per la Serie A considerando le qualità del calciatore. ESTERO – “Karim ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Ultimi giorni di, continuano a muoversi le squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Anche le grandi sono alla ricerca di qualche, ma soprattutto le medie e le piccole hanno bisogno di rinforzi per risollevare la stagione. Tutte le operazioni nel dettaglio.– Il club rossonero è reduce da una bruttissima sconfitta contro l’Atalanta, ma continua a guidare la classifica del massimo campionato italiano. Si sta cercando un vice-Theo Hernandez, in pole Lazaar attualmente al Newcastle. Roma, Dzeko pedina di scambio: affare con l’Inter o con la Juventus? GOMEZ – E’ fatta per il Papu Gomez al Siviglia, l’argentino lascia l’Atalanta ed il campionato italiano. Un vero peccato per la Serie A considerando le qualità del calciatore. ESTERO – “Karim ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, da #Kurtic a #Sanabria: gli aggiornamenti sulle trattative - CalcioWeb : #Calciomercato, tutte le trattative che riguardano le squadre del campionato italiano e non solo - infoitsport : Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | Ufficiale, #Colombo in prestito alla #Cremonese - romaforever_it : Calciomercato Roma, dal Belgio: giallorossi su Yaremchuk, trattative in corso -