Calciomercato Juventus: occhi puntati su Pau Torres del Villarreal (Di martedì 26 gennaio 2021) La Juventus lavora sempre guardando a quello che verrà. Se il presente è più concentrato su una ipotetica quarta punta, discorso che si è comunque raffreddato dopo le buone prestazioni di Kulusevski in quel ruolo, il futuro rappresenta la preparazione al dopo-Chiellini. Giorgio, infatti, va per i 37 e, chissà, questa potrebbe essere davvero la sua ultima stagione non solo da bianconero ma proprio da giocatore. La Juventus, per sostituirlo, punta Pau Torres del Villarreal. Juventus, obiettivo Pau Torres Come riporta "The Athletic", la Juventus avrebbe messo nel mirino Pau Torres, difensore centrale mancino (come Chiellini) spagnolo classe 1997, in forza al Villarreal. Su di lui ci sono anche altre big europee come Barcellona, Real ...

