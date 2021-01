CALCIOMERCATO | il Papu Gomez saluta tutti e se ne va a Siviglia

Leggi su chenews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Alla fine è successo davvero.lascia Bergamo e se ne va al, nuova avventura per l’ex atalantino.(Facebook)Alla fine è stato un addio. IlBergamo e l’Atalanta e va al. Altro paese, altra dimensione, altro concetto di calcio. La lite con Gasperini, mai nascosta, la gogna mediatica, l’esclusione forzata, di fatto, dalla rosa, ed alla fine un divorzio che soltanto pochi mesi fa sembrava impossibile. Ed invece il calcio è anche questo, passionale, romantico, cinico.l’Italia e vola in Spagna per una nuova avventura. A Roma, sponda giallorossa non è ancora chiara la questione riguardante l’attaccante bosniaco Dzeko. Alla fine qualcuno ...