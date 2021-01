Calciomercato, il giorno di Gomez al Siviglia: a breve l’ufficialità (Di martedì 26 gennaio 2021) “Papu” Gomez è sempre più vicino al Siviglia: il giorno dell’ufficialità potrebbe essere oggi. Arrivano le prime conferme Nuova avventura per Alejandro “Papu” Gomez. Il talentuoso giocatore argentino dell’Atalanta è sempre più vicino al Siviglia per il prosieguo entusiasmante della sua carriera. Dopo la rottura con Gian Piero Gasperini, la dirigenza ha confermato l’allenatore optando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) “Papu”è sempre più vicino al: ildelpotrebbe essere oggi. Arrivano le prime conferme Nuova avventura per Alejandro “Papu”. Il talentuoso giocatore argentino dell’Atalanta è sempre più vicino alper il prosieguo entusiasmante della sua carriera. Dopo la rottura con Gian Piero Gasperini, la dirigenza ha confermato l’allenatore optando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DiMarzio : #Calciomercato | Il riepilogo di un giorno di trattative - DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - infoitsport : LIVE Calciomercato. Verona, è il giorno di Lasagna. Juve, sprint per Scamacca - FilippoRubu00 : ??#Hellas, oggi il giorno delle visite mediche per Kevin #Lasagna dall’#Udinese. Operazione totale sui 9M circa tra… - Ciardie3 : RT @_Bitw_n_10: aspetto con ansia l'ultimo giorno di calciomercato per vedere questa entrata di alfredo pedullà in studio subito dopo aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato giorno LIVE Calciomercato. La Lazio pensa a Musacchio. Verona, è il giorno di Lasagna La Gazzetta dello Sport Calciomercato, il giorno di Gomez al Siviglia: a breve l’ufficialità

"Papu" Gomez è sempre più vicino al Siviglia: il giorno dell'ufficialità potrebbe essere oggi. Arrivano le prime conferme ...

La super-sfida a calcio-tennis ?? del Tottenham è ??

Un partita a calcio-tennis come non l’avete mai vista. Uno scontro accesissimo senza esclusione di colpi combattuto fino all’ultimo punto. Si sfidavano due squadre, la prima con Son, Dier, Reguilon, L ...

"Papu" Gomez è sempre più vicino al Siviglia: il giorno dell'ufficialità potrebbe essere oggi. Arrivano le prime conferme ...Un partita a calcio-tennis come non l’avete mai vista. Uno scontro accesissimo senza esclusione di colpi combattuto fino all’ultimo punto. Si sfidavano due squadre, la prima con Son, Dier, Reguilon, L ...