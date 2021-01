Calciomercato Fiorentina | Kokorin si presenta | Malcuit è in arrivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ildellavive ore febbrili di trattative. Dopo aver registrato un interesse sempre più crescente per Dusan Vlahovic, con la Roma in prima linea, Daniele Pradè è pronto ad accogliere Kevindel Napoli dopo aver abbracciato, idealmente, Aleksandr Aleksandrovi?. Due acquisti che dovrebbero contribuire ad elevare la competitività della compagine viola di Rocco Commisso che ha conquistato 21 punti in 19 partite di campionato.si èto Ecco le prime parole di Aleksandr Aleksandrovi?al sito della: “Ciao Firenze, sono felice di essere qui. Forza Viola!. Sono felice di essere in Italia. Ho scelto Firenze perché è la città più bella d’Europa, la squadra è buona e ha una grande ...