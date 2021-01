Calcio a 5, Montenegro-Italia: orario, programma, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022 (Di martedì 26 gennaio 2021) La Nazionale Italiana di Calcio a 5 è pronta ad affrontare i primi impegni ufficiali del nuovo anno. A cavallo tra questa e la prossima settimana, infatti, la selezione allenata da Massimiliano Bellarte giocherà i primi due match del percorso di qualificazione agli Europei 2022: gli avversari saranno, nell’ordine, Montenegro e Finlandia. Andiamo a scoprire data, orario e programma di Montenegro-Italia. Il format delle Qualificazioni prevede otto gironi, composti da quattro compagini che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ciascun raggruppamento, insieme alle sei migliori seconde, staccheranno il pass per gli Europei 2022. L’ultima squadra che sarà ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) La Nazionalena dia 5 è pronta ad affrontare i primi impegni ufficiali del nuovo anno. A cavallo tra questa e la prossima settimana, infatti, la selezione allenata da Massimiliano Bellarte giocherà i primi due match del percorso di qualificazione agli: gli avversari saranno, nell’ordine,e Finlandia. Andiamo a scoprire data,di. Il format delleprevede otto gironi, composti da quattro compagini che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ciascun raggruppamento, insieme alle sei migliori seconde, staccheranno il pass per gli. L’ultima squadra che sarà ...

