Cagliari, ripresa degli allenamenti: buone notizie da Pavoletti

Il Cagliari torna ad Asseminello, al via la settimana pre-Sassuolo: Pavoletti si allena regolarmente col gruppo, Carboni riprende Il Cagliari torna in campo e inizia a preparare le gara contro il Sassuolo. I rossoblù, dopo la sconfitta di Genova, hanno ripreso gli allenamenti ad Asseminello. Il gruppo di Di Francesco, dopo il riscaldamento, ha svolto una serie di partitelle a tema e, a seguire, una partitella a campo ridotto. I giocatori non impiegati nell'ultima trasferta, poi, sono rimasti in campo per svolgere esercizi atletici specifici. Pavoletti, dopo lo stop di domenica a causa di un problema alla schiena, è tornato regolarmente in gruppo, mentre Andrea Carboni, dopo aver messo alle spalle il Covid, ha iniziato il percorso di riatletizzazione.

