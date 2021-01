Cagliari | le novità sul nuovo stadio Roj | “Entro l’anno spero possano iniziare i lavori”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 26 gennaio 2021) Non è proprio un bel periodo per ile i suoi tifosi, viste le prestazioni sottotono della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Tuttavia nelle ultime ore sono arrivatea riguardo del, che nascerà sulle ceneri del Sant’Elia e che, dovrebbe essere inaugurato nella stagione 2023-2024. A fare il punto della situazione è stato Massimo Roj, presidente del consorzio Sportium che ha curato e realizzato il progetto, spiegando come abbia subito un pesante stravolgimento a causa della pandemia di Coronavirus: “Insieme alla dirigenza abbiamo dovuto rivedere il progetto preliminare. Per via della pandemia si è deciso di lavorare solo sullo, lasciando da parte il ccommerciale, ma non ci siamo persi d’animo, e abbiamo approfittato del tempo per affinare ...